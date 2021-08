Město Trutnov má vypracovanou projektovou dokumentaci na opravu „skleníku“, vybralo již také materiál, ze kterého by zhotovitel vyrobil nové lavičky. Investice se odhaduje na 3,5 milionu korun. O tom, jestli se budou úpravy v areálu realizovat, rozhodnou trutnovští zastupitelé pravděpodobně na zasedání v září. "Investice do areálu na Bojišti jsme museli původně vypustit z rozpočtu kvůli covidovým úsporám, na zastupitelstvu ale tento bod v září zařadíme a budeme navrhovat změnu rozpočtu," řekl Tomáš Eichler, místostarosta Trutnova.

Podle něj nepůjde v případě budovy skleníku, kde se odehrávají například divadelní představení, o zásadní rekonstrukci. "Budou to spíš úpravy věcí, které jsou poškozené a nefunkční," upřesnil Eichler. Princip hlediště u hlavního pódia má zůstat zachovaný. Sezení má být ze sklolaminátových desek, tedy z podobného materiálu, z něhož byly vyrobeny ty dosavadní. "Dlouho jsme přemýšleli nad tím, z jakého materiály by měly být lavičky pro diváky. Našli jsme firmu, která by je vyrobila ze sklolaminátu, který tam je nyní. Vyhodnotili jsme, že by to byl asi nejlepší materiál," vysvětlil místostarosta Trutnova.

Bojiště provozuje Roman Dorňák, který před třemi lety uzavřel s městem desetiletou smlouvu. "Bojiště nás lákalo. Chtěl jsem znovu dodat věhlas tomuto místu. Genius loci Bojiště je pořád silný," připomněl Dorňák, který pochází z Brna a do Trutnova jezdil na tehdejší proslulý festival jako vysokoškolák.

Teď si v místě s velkou hudební tradicí organizuje svůj festival. Artu Kus přivádí na Bojiště širší spektrum kulturních žánrů. Třetí ročník začíná ve čtvrtek a potrvá do neděle. Festival není jen o hudbě, ale také o výtvarném umění, divadlu, fotografii či dvaceti různých workshopech, které ukážou výrobu přírodní kosmetiky, hudebních nástrojů, peněženek či šperků, nabídnou i cvičení jógy nebo ukázku animované tvorby ve filmové laboratoři. "Umění nemá lidi svazovat, ale osvobozovat. Artu Kus nese ideu tvořivosti a kreativity, kde by se měly mazat politické a názorové rozdíly," charakterizoval festival jeho zakladatel.

"Nechceme být srovnávaní se starým trutnovským festivalem. Jsme jiná generace. Snažíme se řešit současná témata," dodal Dorňák.

Mezi hlavní hvězdy festivalu Artu Kus patří srbská kapela Boban Marković Orkestar, která je nejuznávanější srbskou romskou dechovou kapelou, a Australan Ben Stanford. To je pouliční performer s uměleckým jménem Dub FX kombinující dub, drum and bass, hip hop, reggae a mnoho dalších prvků.

Roman Dorňák vrátil na trutnovské Bojiště po dlouhých letech pravidelné sobotní promítání v letním kině na obřím třicetimetrovém plátně na 35mm analogový formát, což je v Česku unikát. Letos pořídil součástky pro promítací techniku z kina Vesmír, kde v červenci začala rekonstrukce za 98 milionů korun. "Využili jsme vybavení z kina Vesmír, které se likvidovalo před začátkem jeho rekonstrukce. Mohli jsme si vykuchat, co potřebujeme, než to skončí v kontejneru, například součástky z promítaček," uvedl Dorňák.

Vedle vlastního festivalu zavedl na Bojišti koncerty za hlavní scénou v backstage. Do areálu si také postupně nacházejí cestu koncerty kapel jako Kryštof nebo Chinaski. "Takové akce nám pomáhají k tomu, aby Bojiště fungovalo. Měl jsem hrozné dilema s koncertem Michala Davida, nemohl jsem kvůli tomu pár dní spát, to je otřesná muzika. Ale s odstupem času už vím, že to byl holý nesmysl tohle řešit. Nám jeho koncert pomohl, pronájem pro takovou akci je nejjednodušší způsob, jak přijít k zisku. Určitě vím, že bych sem nepustil kapelu Ortel. To je přesně ta hranice, za kterou bych nešel," zdůraznil.