"Stavět festival na zelené louce, tedy na holém letišti je tak nákladné v dnešním kontextu cen, že nás to donutilo hledat nové možnosti. Řešili jsme více míst, ale hledali jsme areál, který je co nejvíce vybavený a vyhovuje našim požadavkům a samozřejmě kde jsou vstřícní lidé, kteří mají cítění pro danou věc. Nemohlo se stát nic dokonalejšího pro daný čas a situaci než ʺtasit zbraně na Bojišti v Trutnověʺ. Sešla se zde celá řada aspektů a okolností i pochopení, že volba byla jasná," vysvětloval stěhování punkového festivalu do Trutnova organizátor Martin Sedlák na webu nakoncerty.cz.