Žacléř – Tradice hudebních festivalů Bornfloss rock sahá už do roku 2002. Vždy však šlo o jednorázovou akci. Letos poprvé pořadatelé připravili program na dva dny. Přesvědčit se o tom můžete v sobotu a v neděli v areálu fotbalového hřiště.

Bornfloss v Žacléři | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Program nabízí vystoupení desítky kapel. Přijede například punkrockový Benjaming Band, Žold, Epitaf. „Proti původnímu plánu vypadla Dáša Andrtová – Voňková a skáčková skupina VEvývoji, které nahradí Komunál a Exots,“ říká jeden z organizátorů, Attila Nagy.

Letošní ročník má podtitul Obyčejný fesťák pro obyčejné lidi. Účastníci nemohou očekávat žádné velké hudební hvězdy, na druhou stranu, lístky v předprodeji stály stovku, kdo to nestihl nebo vyčkává kvůli počasí, na místě zaplatí 140 korun. Děti do 15 let v doprovodu rodičů mají dokonce vstup zdarma. Takže cena je dostupná opravdu každému a může být zajímavou pobídkou k návštěvě.

„V areálu bude prostor ke stanování a připravujeme i sraz příznivců auto HiFi. Ve stanu pohody bude v pauzách mezi kapelami průběžně vystupovat žacléřský písničkář Zdeněk Albrecht. Podle momentální situace a potřeby. A pokud se najde někdo z publika, kdo by měl chuť si zahrát, určitě to uvítáme. Samozřejmostí je občerstvení. Několik druhů piva, selátko, sejkory, guláš a podobně,“ doplnil Attila Nagy.

A proč název Bornfloss rock? První zmínka o hradu Žacléř, který střežil obchodní stezku vedoucí z českého vnitrozemí do Dolního Slezka, pochází z roku 1334 a osada vybudovaná pod hradem se nazývala Bornfloss. Po husitských nájezdech však zanikla.

Program festivalu:

Sobota: 13.00 – Moment, 14.45 – Squadra, 16.30 – Effect, 18.30 – Komunál, 21.00 – Benjaming Band, 23.00 – Žold.

Neděle: 12.00 – Mescalero, 14.00 – Exots, 16.00 – Epitaf, 18.00 – Zemědělské družstvo