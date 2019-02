Dvůr Králové - Nositel Zlaté desky chystá jediný koncert ve východních Čechách do Hankova domu.

Ondřej Brzobohatý. | Foto: ČTK

Všestranný umělec, který dokáže moderovat úspěšnou televizní soutěž, účastnit se ji jako porotce nebo zahrát výrazné role v televizních seriálech. Ale v první řadě hudební skladatel a zpěvák. To vše je Ondřej Brzobohatý.

V polovině října zahájil sérii patnácti koncertů s názvem Identity Tour 2014 po divadlech a kulturních domech v celé České republice. Turné vychází z první samostatné desky Identity, která zaujala jak posluchače, tak hudební odborníky. Jediné vystoupení ve východních Čechách nabídne Hankův dům v úterý 21. října od 19 hodin.

Vaše první samostatné CD se povedlo, o čemž svědčí Zlatá deska, přestože se nejedná rozhodně o klasické rádiové hity. Čím si myslíte, že jste oslovil posluchače?

Netuším, v čem je ten pravý klíč, že má deska Identity takový úspěch. Možná právě v tom, že to nejsou dle vašich slov „klasické rádiové hity", ale na druhou stranu musím přiznat, že bych byl rád, kdyby se rádiovými hity staly. Ostatně, podle informací co mám od svých přátel, některé písně se z desky v rádiích hrají a Frekvence 1 má dokonce Strážce osudů v „očkové" rotaci. Jsem zkrátka rád, že se lidem líbí, mně se taky líbí.

Jedete nyní turné po městech, musel jste nějak omezit své další profesionální aktivity, jako je herectví nebo moderování?

Co se moderování týká, moderuji jen velmi výjimečně a jen velmi exkluzivní akce, no, a herectví jsem díky hudbě taky trochu upozadil. Věnuji se hudbě naplno, píšu i pro jiné interprety, píšu hudbu do filmů nebo do seriálů. Moc času na další profesionální aktivity tak nezbývá.

Popularitu vám přinesl také televizní seriál Gympl s (r)učením omezeným, do něhož jste složil i hudbu. Objevíte se opět v nějakém seriálu nebo filmu?

Do žádného dalšího seriálu se zatím nechystám, přeci jen nejsem ten klasický typ herce, který se herectvím živí, a tak mám to pohodlí, že si můžu vybírat, když už nějaká nabídka přijde. A co se filmu týká, na jeden celovečerní se teď chystám. Bude to takové příjemné herecké osvěžení při mé muzikantské práci.

Kdo vás při vaší hudební kariéře nejvíc inspiruje, kdo je vaším českým a zahraničním vzorem?

Takové já nemám. Nepotřebuji vzor pro to, abych sám něco dokázal. Takovým, a asi jediným vzorem byl pro mě můj otec, který mě sám učil, abych se na vzory neupínal a byl vždy sám sebou. Nejvíc mě v práci inspiruje můj život.

Jediný koncert ve východních Čechách je ve Dvoře Králové. Byl jste už v našem městě, kde většina lidí zná hlavně zoo?

Díky divadlu jsem byl snad ve všech městech naší republiky, takže ano, byl jsem už i ve Dvoře Králové. Nejen zoo, ale i náměstí T.G. Masaryka je nádherné. Moc se tam těším.

Jak byste pozval na koncert posluchače vy sám?

Pokud nebudete mít nic důležitějšího na práci, tak se stavte, já sám netuším, co se ten večer všechno stane, ale rozhodně byste se neměli nudit. A pokud ano, vrátím vám vstupné. (smích) .

Bedřich Machek