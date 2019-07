Účast na tomto vystoupení přislíbili profesionální zpěváci Jan Bendig a Kamila Nývltová. Kromě nich však vystoupí také účastníci hudebního kempu, finalisté předchozích ročníků soutěže Česko zpívá.

Koncert je součástí Trutnovského hudebního léta, které den předtím, v pátek 12. července nabídne vystoupení skupiny The Art Of Inside Out.