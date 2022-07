FOTO: Den obce Vítězná přinesl spoustu atrakcí a zábavy, lidem zpívala Anna K.

Den obce Vítězná, to je vždy program nabitý řadou atrakcí, vystoupení a koncertů. Bylo to tak i v sobotu, kdy vesnice žila od rána do večera. Návštěvníkům velké akce zazpívala například Anna K.

