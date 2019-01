Turnov - U počátku vzniku městského divadla v Turnově stál v roce 1874 páter Antonín Marek.

PĚVECKÝ SBOR Antonín Dvořák pod vedením Bohuslava Lédla se stal součástí slavnostního programu. | Foto: Otakar Grund

Vznik třetího nejstaršího „kamenného" divadelního stánku v Čechách si připomněli místní ochotníci.

Na oslavu pozvali představitele místní radnice i náměstkyni libereckého hejtmana, Hanu Maierovou. Při pátečním slavnostním večeru si připomněli dobu jeho dostavby a otevření (25. února 1874) i dlouhou historii vzniku, u jehož počátku stál obroditel a Jungmannův blízký spolupracovník, páter Antonín Marek.

Daniela Weisová přítomným připomenula, že iniciátorem slavnostního večera byli zdejší ochotníci, manželé Sajícovi, v jejichž rodině se divadelnictví po léta snad dědí. V kulturním pořadu pak vystoupil Pěvecký sbor Antonín Dvořák pod vedením Bohuslava Lédla a nejmladší divadelní soubor ZUŠ v Turnově Kámošdámoš s vlastní inscenací, pod vedením Jany Tomášové a Romany Zemenové.

„Z mého pohledu divadlu chybí ještě větší foyer, lepší zázemí šaten a toalet. Myslím, že na to bychom měli v blízké budoucnosti myslet, abychom je mohli plně věnovat takovým krásným společenským akcím, jako je dnes. Vím, že všecko je dnes o penězích, ale ty se vždy najdou, když je myšlenka a hlavně zájem," poznamenal starosta Tomáš Hocke. Pro Krkonošský deník na závěr slavnostního večera představitel Turnova dodal: „Soudím, že našim zastupitelům se daří posuzovat potřeby kultury i sportu v městě v rovnováze a to je i vidět na výsledcích činnosti řady spolků, přestože dnešní společnost je k takovým aktivitám příliš tvrdá. Budeme znovu potřebovat takové nadšence, jakými byli v minulosti pánové Sajíc, Holas a mnoho dalších lidí. My můžeme v divadle zatopit a rozsvítit, ale život a duši mu dají jen ti ochotní lidé, kteří dovedou naplnit jeho hlediště."

(gr)