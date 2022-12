Dát dohromady sestavu lidí, kteří nikdy divadlo nehráli, a naučit je základním prvkům vystupování na jevišti nebylo jen tak. Potvrzuje to režisér a autor hry Vladimír Míl. „Nebylo to lehké, divadlo hráli poprvé v životě. Obdivuji je, že do toho šli a jak to zvládli. Povedlo se jim to úžasně. Ale bylo kolem toho hodně práce. Nevěděli, jak se pohybovat na jevišti, museli jsme natrénovat příchod na scénu, odchod, intonaci. Kdo nestál na jevišti jako herec před tolika lidmi, tak neví, o čem to je,“ řekl.

55 hodin zkoušení

Zkoušení si vyžádalo velké časové vytížení. „Každá hra znamená minimálně 50 až 55 hodin zkoušení na každého člověka, k tomu je potřeba udělat kulisy, sehnat rekvizity. Odměnou ale je, že u zkoušení se zažije obrovská legrace,“ dodal Míl. Sám je v důchodu, proto má na divadlo čas. „V Havlovicích jsem založil soubor před sedmi lety, když jsem šel předčasně do penze,“ vysvětlil. Dál si přesto drží svoji firmu na opravu hydraulických zařízení.

Náročnost přípravy hry potvrdili i sami její aktéři. „Na začátku jsme byli normální dřeva, to byla katastrofa. Nejtěžší bylo skloubit, abychom se všichni sešli na zkoušce a dali to dohromady. Ale představení jsme zahráli téměř bez chyby,“ podotkl Roman Čáp. „Museli jsme se naučit text, jak mluvit z jeviště, jak se pohybovat. Lidé chodí do zaměstnání a bylo složité se potkat všichni najednou. Zkoušeli jsme proto třeba v neděli večer,“ doplnil Miloslav Tohola, který hrál divadlo v 70 letech poprvé. „V sedmdesáti jsou jiní na prkně a já jsem na prknech,“ zahlásil.

První hra byla o vodníkovi

Vladimír Míl napsal hru „Velká fotbalová loupež aneb Jak Čáp na HAPO o vejce přišel“ u příležitosti jubilejního 45. ročníku fotbalového turnaje HAPO (Havlovický pohár), jemuž ve slavné historii dodala prestiž účast řady reprezentantů a ligových hráčů. Letos v červnu ho vyhráli po 19 letech domácí borci. Úspěchem skončilo i divadelní představení, které vtipnými scénkami evokovalo prostředí havlovického turnaje a jeho vyhlášenou pochoutku - Čapí vejce.

„Divadlo jsem založil v Havlovicích před sedmi lety, domluvili jsme se na tom při Benátské noci. Jako první hru jsem napsal „Jak havlovický vodník odešel na Metuji“, a když se povedla, tak jsme si řekli, že budeme pokračovat,“ připomněl Míl vznik amatérského souboru.

Od té doby ročně napíše a nazkouší jednu novou hru. „Je mi 69 let, jsem v důchodu. Mám více času. Divadlo jsem měl vždycky rád. Byl to můj koníček. Divadlo je přínosem, užijete si kupu srandy, třeba při zkouškách dojde k řadě humorných situací, které nevymyslíte,“ uzavřel Vladimír Míl.

