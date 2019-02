Jaroměř - „Tenkrát byl Bůh příliš vysoko…“, tak se jmenuje první část polohraného dokumentu režiséra Zdeňka Všelichy, který vznikal mimo jiné v kulisách Jaroměře a Josefova. Snímek zachycuje dění první světové i občanské války v Rusku.

Jedna ze scén polohraného dokumentu „Tenkrát byl bůh příliš vysoko ...“ | Foto: Archiv filmařů

Hlavním motivem je život ruských legionářů. První díl snímku uvede Česká televize, a to už v neděli na ČT2. „Jde o baladické příběhy ruských legionářů natočené podle zápisků z jejich válečných deníčků. Lze tak sledovat jejich osudy od nástupu do války v roce 1914 až po jejich návrat v roce 1920,“ říká režisér filmu Zdeněk Všelicha. „A zatím, co první díl nese název „Tenkrát byl Bůh příliš vysoko…“, ten druhý má v názvu dodatek: „… a nedopovídal“. To proto, že končí epilogem, ve kterém se divák dozví, že osudy legionářů byly vesměs tragické,“ dodal režisér.

Režisér: S námětem přišla manželka