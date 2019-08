Zatímco v Trutnově pořadatelé dlouhodobě bojují s vedením města a starostou Ivanem Adamcem, v Hradci Králové je podle Maliníka hlavním důvodem k přesunu naprosto nepřiměřené chování policistů k návštěvníkům festivalu. Podle organizátora přístup policie Hip Hop Kemp úplně zabil. Policisté však za svým zásahem stojí.

Kam by se měl ještě nedávno největší hip hopový festival ve střední Evropě přesunout, zatím není jasné. Z reakcí politiků je ale zřejmé, že na hradecké radnici jeho odchod oplakávat nebudou. „Považovala bych to za velice rozumný krok,“ okomentovala přesun první náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO) s tím, že festival je příliš spjat s drogami. Maliník to odmítá.