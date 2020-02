Jaro ve Dvoře Králové patří tradičně festivalu jazzové a swingové hudby. Letos se uskuteční 26. ročník Dnů R. A. Dvorského. Nabídne nejen zajímavé koncerty, ale také 1. Královédvorskou tančírnu.

Busta - R. A. Dvorský | Foto: DENÍK/Bedřich Machek

Festival zahájí v úterý 10. března v Hankově domě koncert Hany Holišové s profesionálním big bandem New Time Orchestra, který je charakteristický svou žánrovou pestrostí. O dva dny později, 12. března, rozezní bluesovou notu festivalu americká skupina Three for Silver v krčmě Starý pivovar.