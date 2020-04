Hra má podtitul V kleci a bude se vysílat z dvorské zoo online. Diváci můžou vidět představení od 19.30 hodin prostřednictvím webových stránek www.amerikanka.cz živě nebo později ze záznamu.

Do vnitřního výběhu hyen safari parku ve Dvoře Králové zavítá také další představitelka hlavní role Eliška Křenková. Doplní je Klára Melíšková a David Novotný. Hudební doprovod obstará Petr Ostrouchov.

"Hrát Amerikánku je jako tři hodiny thajského boxu v kuse. Je to obrovská psychofyzická zátěž, ale zároveň očistný proces. Když slézám z jeviště, jsem extrémně unavená, ale mám lehkou hlavu. Jako by mnou prošly čtyři životy. Amerikánka mě obrovsky posiluje, mám pocit, že díky ní zvládnu i v soukromí všechno na světě," líčila Tereza Ramba v březnovém rozhovoru pro Deník svoje dojmy z role v hodně temném příběhu o tom, jak přežít samotu a děcák.

Herečka, která se proslavila pod dívčím jménem Voříšková, si pochvaluje spolupráci s Eliškou Křenkovou. „Eliška byla velký důvod, proč jsem tuto roli vzala. Je skvělá herečka a úžasný člověk. Jsme na sebe napojené a prožily jsme spoustu věcí, pozitivních i negativních, a doufám, že tohle všechno je na jevišti vidět,“ tvrdí.

Čtvrteční divadelní hra, která se odehraje v dvorské zoo, patří do projektu speciálních představení. Konají se každý čtvrtek, odstartovaly před týdnem koncertem písní nejen z divadelní hry Amerikánka z pražské O2 areny. Podporují spolek Medici na ulici, což je sdružení studentů medicíny, kteří se nejen v těchto dnech starají o lidi bez domova.

Podle webu amerikanka.cz získají diváci odkaz na živý přenos za dobrovolný příspěvek 299 Kč, odeslaný do čtvrtka 30. dubna do 18.30 hodin. V případě pozdějšího odeslání příspěvku získají odkaz na záznam představení. V obou případech budou mít možnost pustit si představení ze záznamu, a to od pátečního rána do sobotní půlnoci. Dvě třetiny příspěvku budou darovány spolku Medici na ulici, jedna třetina bude použita k úhradě nákladů jednotlivých souborů.

Podle tvůrců každá inscenace představí Amerikánku v novém prostoru, mimo divadlo a zasadí tak její příběh do nového kontextu. „Každé představení bude unikátní neopakovatelnou událostí, obrazem živého umění v čase nouzového stavu, premiérou i derniérou zároveň. Od konce května, kdy akci Hrajeme pro Medici ukončíme, bude Amerikánka Livestream dál přinášet divákům živou kulturu a umožní jim sedět ve virtuálním hledišti spolu s dětmi ze všech dětských domovů v ČR, kam budeme záznamy přenášet zdarma,“ vysvětluje Viktor Tauš, režisér a producent.

„Přenosy budou unikátní také způsobem svého snímání, budeme je natáčet profesionální “filmovou” technikou v jediném živoucím záběru. Kameraman se zde stává aktivní součástí dění a pohybuje se v intimním prostoru herce, do kterého se klasické přenosy a streamy nedostanou,” dodává Tauš.

"Uvědomujeme si, že v těchto obtížných chvílích jsme s umělci a vůbec celou společností na jedné lodi. Jsme proto rádi, že můžeme spolupracovat a alespoň zprostředkovaně se podílet na pomoci těm, kteří byli důsledky pandemie koronaviru zasaženi ještě citelněji než my," říká Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové nad Labem.

„Je to smutná oba, ale snažím se co nejvíce si udržet psychickou pohodu, připravuji mozek na další projekty, odpočívám a věnuju se Slunci (tak říká svému miminku - pozn. red.),“ přibližuje Tereza Ramba, jak zvládá současnou koronavirou dobu a popisuje svoji roli ve hře Amerikánka: „Já jsem Ema Černá a Eliška Křenková je Ema Černá. Ema Černá je Eliška Křenková a Ema Černá jsem já. Ema je dívka, která si projde postupně děcákem, pasťákem, náhradní rodinou a nikde se necítí jako doma… Je to o hledání otce, hledání země, hledání lásky.“

Tereza Ramba

Tereza Ramba je charismatická herečka, jedna z nejvýraznějších představitelek naší mladé herecké generace, vášnivá cestovatelka a matka. Ztvárnila celou řadu filmových, televizních a divadelních rolí. Za roli paní Zahrádkové ve filmu Vlastníci získala 27. Českého lva za Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli a Cenu české filmové kritiky.

Proslavila ještě pod svým dívčím jménem Tereza Voříšková. Mezi její nejvýznamnější herecké příležitosti patří americký seriál The Missing, britský seriál Borgiové (The Borgias) či kanadský Clay’s P.O.V., z české filmové produkce lze jmenovat filmy Vlastníci, Po strništi bos, Zemský ráj to na pohled, Rafťáci, Bobule 1-3, z divadelních pak role Julie v Shakespearově hře Romeo a Julie na Letních shakespearovských slavnostech nebo Amerikánka Viktora Tauše, kde exceluje v titulní roli po boku herecké kolegyně a kamarádky Elišky Křenkové.

Tereza Ramba je také vášnivou cestovatelkou a autorkou populárních příspěvků o cestování na Instagramu. Právě díky svým hravým i rozjímavým postřehům z nejrůznějších koutů světa patří mezi nejzajímavější současné české cestovatele. Na základě jejích zážitků vznikla i nekonvenční cestopisná kniha (její první) s názvem DobroDruhům.