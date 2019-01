Turnov - Dvě stovky fanoušků Evy a Vaška si přišly zatančit do Kulturního centra Střelnice v Turnově.

Na koncert české „legendární dvojice“ Evy a Vaška jsem dorazila s malým zpožděním. S kolegy jsme přijeli výrazně snížit věkový průměr. Koncert už byl v plném proudu. Magnetofon jel naplno, většinu písniček totiž duo „hrálo“ i zpívalo z playbacku. Není se čemu divit. Tahle dvojka totiž koncertuje tak často, že by to všechno hlasově neutáhla. „Za celý rok jsme doma jen osmdesát dní, jinak jsme pořád na šňůře,“ řekl Václav Ševčík.

Eva předstírala, že hraje na klávesy

Na pódiu byl pultík s nápisem SURF Eva a Vašek, v něm měli zabudované klávesy a za nimi stála Eva. Vypadalo to, že jen předstírá, že hraje. Senioři si přišli zatančit a zavzpomínat na hity svého mládí. Asi vůbec neřešili, zda je to z playbacku nebo naživo.

Koncert se mi zpočátku zdál dost unylý a statický. Tentokrát za sebou dvojice ani nepromítala své videoklipy ze slunečného Jadranu. Na parketu tančilo jen pár dvojic. Vašek dokonce nechal Evu na pódiu chvíli sám a šel si sednout mezi publikum. Mezi jednotlivými písničkami ani přítomné nebavili historkami a písničky neuváděli alespoň jejich názvy. Vlastně neříkali vůbec nic. Až před přestávkou se Eva s publikem rozloučila třemi úspornými slovy: „Hačat, bumbat a seznamovat se.“

Nedávno jsem shodou okolností zhlédla koncert dívčí pětice 5Angels. Jak ty komunikovaly se svým publikem, Eva s Vaškem by si z nich mohli vzít příklad. Naštěstí to později Vašek zachránil, když se mezi fanoušky dole procházel.

Stále na ně nemluvil, ale vybraným jedincům podával mikrofon, aby si i oni mohli zazpívat. Ačkoliv to na začátku a značnou část koncertu vypadalo, že i zpěv má tato svérázná dvojice na playback, když sestoupil Vašek mezi lid, mikrofon byl funkční.

To už se i koncert začínal pořádně rozjíždět. Parket se plnil. Možná i proto, že Vašek vyzýval ke zpěvu sedící. Kromě dechovkových hitů zazněly i notoricky známé jako Honky tonky blues, Báječná ženská nebo semaforovská klasika Měla vlasy samou loknu.

Vašek procházel sálem a nechával kolovat mikrofon. Zazpívala si kdejaká babička nebo dědeček. On ale pokračoval dál a mířil k našemu stolu. Potutelně se usmíval a já tušila, co mě čeká. „Přeci nezkazím legraci,“ říkala jsem si v duchu. Písničku dokonce znám. Už si to potichu trénuji.

Dvojice ale zničeho nic přeladila na jiný hit. Byla to jen směska. Tu další jsem ale bohužel neznala. Vašek mi najednou podal mikrofon a artikuloval na mě text. Zpočátku jsem se chytala. Sálem se rozléhal můj nastydlý hlas. Trošku mě to rozhodilo a najednou jsem zapomněla slova. Vašek se mi snažil napovídat, ale už jsem to nestihla. Se smíchem jsem mu podala mikrofon. To byl zase trapas!

Anketa: Co se vám líbí na Evě a Vaškovi?

Ludmila Pešková, 66 let, Turnov

„Jsou to výjimeční lidé, kteří přitáhnou starší generaci, která sedí doma v bačkorách. Ta potom vzpomíná na svoje mládí. Jsou to písničky našich babiček. Lidi dnes neumí moc zpívat.“

Martin Beran, 43 let, Turnov

„Líbí se mi všechny jejich písničky. Lidové i ploužáky. Rád na ně tancuju. Už jsem byl na dvou jejich koncertech. Moc si to vždycky užívám. Doma mám i několik jejich cédéček a často je poslouchám.“

slečna Martina, 19 let, Liberec

„Eva a Vašek se mi líbí. Poslouchám je asi šest let. Nejvíce se mi líbí jejich přístup k lidem na koncertě. Nikdy neodejdou dřív. Vždycky si jdou pokecat s fanoušky. Už jsem byla na patnácti koncertech.“

Vlastimil Tesař, 76 let, Turnov

„Některé jejich lidové písničky znám. Člověk si z toho vybere to svoje. Dneska je ta hudba moc moderní… Trošku si i zatančím. Na koncertě Evy a Vaška jsem poprvé. Jejich cédéčka doma nemám.“

Jana Štamberová, 72 let, Turnov

„My máme rádi dechovku a chodíme na ni tancovat. Na koncertě Evy a Vaška jsem ještě nebyla, takže je to poprvé. Doma máme i jejich cédéčka. Je to takové klidné a nenáročné. Moc hezky zpívají.“

Hana Langrová