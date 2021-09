V pátek 17. září se uskuteční v Trutnově dernisáž výstavy Jazz World Photo.

Uskupení The Chilean Project původně vzniklo jako podpůrná kapela význačných mezinárodních sólistů, kteří zavítali do Chile. Jeho kvalitu si tak postupně mohli ověřit umělci jako Randy Brecker, Frank Gambale nebo Billy Cobham. Formace poté v roce 2016 zahájila svůj sólový projekt v New Yorku nahrávkou prvního disku Live at The Blue Note.