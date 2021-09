FOTO: Festival Theatrum Kuks přiblížil návštěvníkům baroko

Pět dní naplněných divadlem, uměleckými představeními, vážnou hudbou či koncerty, to byl jubilejní 20. ročník festivalu Theatrum Kuks. Multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění se odehrával nejen v prostředí hospitálu, účastníci při něm také zavítali do Braunova Betléma nebo do Žirče.

Barokní areál patřil 20. ročníku festivalu Theatrum Kuks. | Foto: Michal Fanta

"Theatrum Kuks je bytostně spjatý s kukským údolím a jeho kulturním dědictvím, z něhož přímo vychází dramaturgie festivalu. Od jeho založení před 20 lety objevil pro laickou i odbornou veřejnost řadu původních děl vázaných na hraběte Šporka, hudebních i divadelních, která v obnovené premiéře představil. Stal se jedinečnou příležitostí pro bezbariérové setkávání umělců s umělci a umělců s veřejností. Theatrum Kuks je prostor, v němž se z barokní inspirace rodí současné umění," charakterizovala festival jeho ředitelka Kateřina Bohadlová.