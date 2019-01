Trutnov - Druhý den letošního Trutnoff Open Air Festivalu potěšil zejména příznivce tvrdé muziky. Na své si přišli fanoušci metalu, hard core i rocku.

Velké davy fanoušků před hlavní scénu přilákala americká metalová skupina Fear Factory (Továrna strachu) z Kalifornie. Kapela hrající styl označovaný jako industrial metal nebo cyber metal na koncertu v rámci evropské části svého RegeneraTour zahrála skladby zejména z loňského alba Genexus a Demanufacture z roku 1995, jednoho z nejdůležitějších metalových alb 90. let, které kapela vydala znovu o deset let později. Došlo i na debutovou desku Soul of a New Machine z roku 1992.

Kapela Fear Factory vystoupila na trutnovském festivalu i v roce 2001, kdy akci navštívil také tehdejší prezident Václav Havel s manželkou Dagmar. Na pódiu pod plakátem s vyobrazením „náčelníka" Havla letos zahráli na ročníku, který organizátoři věnovali nedožitým osmdesátinám bývalého prezidenta.

Vzpomínkou na tuzemský hudební underground 60. let bude v nočních hodinách ve festivalovém stanu comebackové vystoupení The Primitives Group. Metalový ráz večera podtrhne brazilská etno-metalová kapela Soulfly, kterou po svém odchodu ze Sepultury založil Max Cavalera.

Dění v trutnovském areálu Na Bojišti zahájila tradiční ekumenická mše. Stejně jako v minulém ročníku dramaturgickou rozmáchlost akce potvrdilo zařazení operního zpěváka Aleše Procházky. Velkou část publika roztančila produkce kapel Fast Food Orchestra a Jelen. „Na festivalu v Trutnově budu hrát poprvé, ale už jsem tady byl jako návštěvník. Líbí se nám tady moc, ten areál je legendární a jsme rádi, že jsme mohli přijet," řekl ČTK zpěvák skupiny Jelen Jindra Polák.

Ostrý křesťanský rock nabídla americká skupina Red a před metalovou smrští Fear Factory obecenstvo zklidnil písničkář Jiří Schmitzer.

V undergroundovém stanu vedle The Primitives Group zahráli například Volant nebo The Velvet Underground revival. Třetí scéna nazvaná Geronimo Wigwam Stage nabídla mimo jiné koncerty popových Eddie Stoilow, hardcoreových The,Switch nebo písničkáře Voxela.