Trutnov– Open Air Music Festival zůstává ipro letošek na staré adrese. Třiadvacátý ročník, který proběhne 19.až 22.srpna, tak znovu přivítá areál Na Bojišti. Organizátoři to potvrdili na internetových stránkách festivalu.

Open Air Music Festival Trutnov 2009. | Foto: Vilém Fischl

O stěhování nejstarší hudební přehlídky svého druhu u nás se spekuluje delší dobu. Už v roce 2008 měl festival na Bojišti, kde soukromý investor plánuje výstavbu zábavního parku, skončit. Vloni ale pořadatelé ohlásili, že ještě dva roky akce setrvá na tradičním místě. Další budoucnost festivalu ale zůstává nejistá. „Společné území se nám díky vzájemné domluvě více stran sice podařilo i pro letošek uhájit, avšak ve výškách vznášejících se orlů je stále otázka, kdy se stavební stroje zakousnou do posvátné půdy každoročního místa setkání, které zdejší končiny proslavilo,“ naznačují organizátoři.

Český Woodstock proslul nejen nezvyklou dramaturgií, ale také dedikacemi. Letošní ročník pořadatelé věnují několika významným osobnostem v čele se sirem Nicholasem Wintonem, který během druhé světové války zachránil 669 převážně židovských dětí z Československa před transportem do koncentračních táborů a zajistil jim odjezd vlakem do Velké Británie.



Dalšími osobnostmi, které chce festival připomenout, jsou protestantský kazatel a pacifista Přemysl Pitter, vězněný čínský disident a spoluautor čínské Charty 2008 Liou Siao-po či Jerzy Popiełuszko. Katolického kněze, spojeného s opoziční Solidaritou, v roce 1984 zavraždila komunistická tajná policie.

Podle organizátorů osobnosti spojuje, že se napříč historií nesmířili se zlem, jež je obklopovalo. „Ve válce i v relativním míru vyhlásili boj a válku sobeckosti, ustrašenosti a pokrytectví. Byli a jsou to bojovníci a nositelé statečných srdcí. Nebyl jim lhostejný osud druhých a svou drobnou prací i normálním postojem učinili velké skutky. Přinesli na oltář to, co dnes často schází: dobrou vůli a pomoc druhým za cenu rizika nebo ztráty vlastního života,“ stojí na festivalovém webu.