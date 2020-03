Úterní večer patřil v trutnovském společenském centru UFFO jazzincovému koncertu Big Bandu Gustava Broma s dirigentem Vládou Valovičem. Hlavní hostující hvězdou byl rodák z New Yorku Chuck Wansley.

Big Band Gustava Broma + Chuck Wansley | Foto: Miloš Šálek

Americký časopis DownBeat ho zařadil mezi 10 nejlepších big bandů světa. Na jeho koncertech hostovaly největší hvězdy jazzu i popu jako Dizzy Gillespie, Diana Ross and The Supremes, Ray Conniff, Ray Charles, Liza Minnelli, James Morrison, New York Voices či Zbigniew Namyslowski.