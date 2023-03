FOTO: Monster of Metal and Hardcore festival burácel hospodou ve Voletinách

Redakce

Fanoušci tvrdé metalové hudby zavítali v sobotu 18. března do hospody ve Voletinách, kde se konal tradiční minifestiválek Monster of Metal and Hardcore.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Foto: Miloš Šálek