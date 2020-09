Stálice české populární hudby Helena Vondráčková se představila v pondělí večer plnému hledišti v trutnovském Uffu v rámci turné s Charlie Bandem Vzhůru k výškám. Šnůru více než dvou desítek vystoupení po celé České republice pojmenovala Helena Vondráčková podle svého hitu z divácky oblíbeného filmu S tebou mě baví svět.

Koncert Heleny Vondráčkové v trutnovském Uffu. | Foto: Miloš Šálek

„Koncertování, setkávání se s fanoušky z očí do očí, to je to, co dělá nás kumštýře šťastné. Proto jsem moc ráda, že alespoň trochu se situace uklidnila a já se mohla vrátit na koncertní pódia,“ řekla Helena Vondráčková, která v době epidemiologických opatření stačila pro své příznivce přichystat novinkové album, které vyšlo na začátku září.