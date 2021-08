/FOTOGALERIE/ Uznávaný fotograf Bohdan Holomíček uspořádal po 21 letech nezvyklou výstavu. Stejně jako v roce 2000 vystavil fotky na hřbitovní zdi v Mladých Bukách, a to v den svých 78. narozenin. Byl o ni veliký zájem.

Uznávaný fotograf Bohdan Holomíček vystavil v sobotu fotky na hřbitovní zdi v Mladých Bukách. | Foto: Robert Feješ

"Už jednou jsem fotky na hřbitovní zeď pověsil, bylo to před 21 lety. Bylo to pro mě velice zajímavé. Bylo to při otevírání golfového hřiště v Mladých Bukách. Na výstavu tehdy přišlo hodně lidí. Místo je vidět hezky ze silnice. Je to výrazný optický, výtvarný prvek. Řada lidí dodnes na tuhle výstavu vzpomíná a ptali se mě, jestli bych ji ještě zopakoval. No a protože už začínám být starý a člověk neví, co bude za rok, a také na přání místních, jsem se rozhodl, že výstavu zopakuji a udělám," vysvětlil Bohdan Holomíček, známý dokumentární fotograf, který v roce 2018 získal od Asociace profesionálních fotografů ČR ocenění Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos české fotografii.