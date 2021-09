Fotograf Miloš Šálek z Trutnova vystaví na městském úřadě sérii snímků z putování Barmou. Vernisáž se uskuteční ve středu 22. září v 17 hodin ve výstavním prostoru trutnovské radnice a uvede ji ředitelka Galerie města Trutnova Lucie Pangrácová. Výstava, která přiblíží zemi jihovýchodní Asie s 51 miliony obyvatel, potrvá do 17. listopadu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.