FOTO: Františkánský klášter zaplnil Velikonoční jarmark

Po dlouhé odmlce se vrátil do Františkánského kláštera v Hostinném Velikonoční jarmark. V sobotu přilákal pozornost řady návštěvníků, kteří byli zvědaví na pletení pomlázky, paličkování, háčkování a další zajímavé rukodělné činnosti. Od pondělí 11. do čtvrtka 14. dubna se budou konat Velikonoční trhy na Krakonošově náměstí v Trutnově, denně od 9 do 17 hodin.

Velikonoční jarmark ve Františkánském klášteře v Hostinném. | Foto: Jakub Jenšovský