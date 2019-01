Trutnov – Zcela nabitá Galerie města byla v pátek odpoledne svědkem vernisáže výstavy z díla Jana a Evy Švankmajerových.

Světově známý filmový režisér, animátor a výtvarník Jan Švankmajer se svou ženou Evou Švankmajerovou patří mezi české pozdní surrealisty. „Všechny mé filmy se pohybují na ostří hororu a černého humoru, stejně jako celý náš život,“ komentoval autor svoji tvorbu.

První exponáty čekaly návštěvníky už před galerií. Děti ze Základní speciální školy v Horním Starém Městě vytvořili Otesánky, inspirované Švankmajerovým filmem.

Na úvod připomněla ředitelka galerie Lucie Pangrácová, že velkou zásluhu na tom, že výstava je v Trutnově, mají členové sdružení Trutnov – město draka spolu s malířem Martinem Stejskalem. „Pohled těchto umělců je nejvíce podobný dětskému pohledu. U surrealistů je často samotný proces tvorby důležitější než výsledné dílo,“ komentoval tvorbu manželů Švankmajerových Bruno Solařík, autor knih a časopisů o surrealismu a člen brněnské surrealistické skupiny.

Ve třech sálech si potom mohli prohlédnout účastníci řadu zajímavých objektů, jejichž autorem je Jan Švankmajer a obrazy či koláže, které jsou většinou dílem jeho ženy Evy.



V sobotu zároveň začala přehlídka kompletní filmové tvorby Jana Švankmajera v kině Vesmír a v divadle Trdýlko. Přehlídku připravilo sdružení Trutnov – město draka. Například dnes od 19 hodin je možné v Trdýlku vidět první blok krátkých filmů. Zítra a ve středu kino Vesmír uvádí nejnovější film Přežít svůj život.

Galerie připravila pro školy animační program Kde končí sny?, který studenty a žáky přenesete do kouzelného světa tvorby Jana Švankmajera. Nejvhodnější jsou skupiny do 20 žáků, délka programu je 90 minu, ale lze ji upravit. Pedagogům nabízíme možnost informativní prohlídky výstav. Závazné objednávky na tel. 499 815 916. Výstava v galerii potrvá do 12. února.