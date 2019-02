V seriálovém maratonu se představí celé Dejvické divadlo, přičemž všichni herci proslulé divadelní scény hrají sami sebe. Vedení slavného a kultovního Dejvického divadla je vystaveno nečekané existenční zkoušce. Tato kulturní instituce nezíská grant na svou činnost a je postavena do situace, kdy se musí starat sama o sebe, tedy sehnat peníze na svůj provoz a přitom neslevit ze svých uměleckých ambicí. Existence populární divadelní scény neodvratně míří ke zkáze. Tak začíná šestidílný komediální seriál, jehož hlavním a jediným hrdinou je kolektiv Dejvického divadla.



"Během půl roku, kdy vznikla první verze scénáře a kdy jsme začali natáčet, měli herci ke svým postavám spoustu připomínek, které poté Ondřej Hübl (absolvent trutnovského gymnázia - pozn. red.) a Miroslav Krobot zapracovali do finálního textu. Zároveň byl při natáčení určitý prostor pro improvizaci, takže spousta replik vznikla až na place a u stolu při psaní by se ani vymyslet nedaly," prozradil umělecký šéf Dejvického divadla Martin Myšička.