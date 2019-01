Trutnov /FOTO/ - Pod Krkonošemi zahrálo uskupení HoTS Quintet. Bylo předzvěstí světoznámého festivalu

Už poosmnácté se letos mohou lidé v Podkrkonoší bavit hudebním festivalem Jazzinec. Jeho předkrm, jak sobotní koncert organizátoři nazvali, obstarala skupina HoTS Quintet, která do Trutnova dorazila z hlavního města Polska Varšavy.

Ochutnávku festivalu si diváci užili v klubu Kabinet, kde se bude odehrávat i část hlavního programu. Ten odstartuje v únoru a skončí dubnovým vystoupením Richarda Müllera. Ostatní koncerty proběhnou zhruba v týdenních intervalech v Uffu a především v Koncertní síni Bohuslava Martinů.

Polské uskupení v Trutnově představilo své debutové album Harmony of the Spheres (Harmonie sfér). To muzikanti představují jako výsledek lidského přátelství a společné hudební představivosti. „Hudbou vyprávíme malé, jednoduché příběhy o základních lidských věcech. HoTS Band je tak pro nás více než jednorázový projekt. Jde nám o dlouhodobé sdílení hudebních zážitků a zkušeností jak mezi sebou navzájem, tak samozřejmě i s publikem," uvedla svůj projekt kapela, vedená kytaristou a autorem hudby Mikołajem Poncyljuszem, které dominuje trubka Radka Nowaka.

Jako výjimečnou osobnost únorového programu označil otec celého festivalu Tomáš Katschner izraelského klavíristu Omera Kleina. „Diváci se mohou těšit na fascinující koncert jedné z největších osobností světového piána. Hudebník vydal šest alb a hraje tak, že ačkoliv zazní jen piano, posluchači nabudou pocitu, že slyší celou kapelu," poznamenal ke koncertu, který se koná 19. února.

Nejbližším koncertem, jímž odstartuje hlavní program letošního Jazzince, je ale vystoupení tria Between the Lines. Pavel Hrubý, Michal Nejtek a Dano Šoltis v trutnovské Koncertní síni Bohuslava Martinů vystoupí 12. února od 19.00 hodin.