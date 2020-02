Nezávislé divadlo přiveze v neděli do Společenského domu Jilm jedinečné představení, které nese příznačný název Nábor šašků.

Divadlo v Jilmu | Foto: Pavla Mendřická

Jde o interaktivní divadlo, které společně s herci tvoří diváci, rodiče s dětmi. Všichni, kteří se v neděli od 15 hodin dobrovolně zapojí, dávají společně do kupy celý příběh a jeho děj. Diváci si mohou vyzkoušet jaké to je stát na jevišti a prožívat to, co prožívá profesionální herec. Vyzkouší si divadelní kostým, práci s rekvizitami a na závěr dokonce také pravou děkovačku.