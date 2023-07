/FOTO, VIDEO/ Kapely Mig 21 s frontmanem Jiřím Macháčkem a Nebe rozproudily početný dav diváků při sobotním vystoupení na letní scéně Štěrbovy vily na Přehradě Les Království.

Koncert kapely Mig 21 na Štěrbově vile na Přehradě Les Království. | Video: Jan Bartoš

Letos je to sedm let, co Štěrbova vila ožila díky rekonstrukci. Její provozovatelé připravili v areálu pro návštěvníky několik novinek. Chystají také další akce.

V sobotu 2. září se předvedou na Štěrbovce Tros Discotequos v hvězdné sestavě Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Jan Maxián a host. V sobotu 29. července se bude konat Dětský den s Lesy ČR, v srpnu Řecký víkend, v září charitativní pochod pro nemocné děti Život Srdcem a OctoberFest, v říjnu Vinobraní a Dýňobraní.

Dům postavili bratři Emil a František Štěrbovi. Mezi roky 1910 až 1919 odsud řídili stavbu proslulé Přehrady Les Království.

