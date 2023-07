„Jsme tři mámy a přijely jsme si to do Trutnova užít. Vyloženě vypnout je občas potřeba, ne?“ říkají Gábina z Karlových Varů, Petra z Bruntálu a Táňa z jižní Moravy na největším českém punkovém festivalu Pod Parou v Trutnově na Bojišti. Každá je sice z jiného koutu republiky, přesto jsou kamarádky. Dvacátý ročník přilákal všechny generace. Vidět jsou malé děti, doprovázející rodiče, i zkušení pankáči pamatující éru punku za komunismu.

V Trutnově začal ve čtvrtek 27. července punkový festival Pod Parou. | Video: Jan Bartoš

„Jsme dobrá parta, jezdíme na festival každý rok. Milujeme to. Pod Parou je srdcová záležitost,“ shoduje se trio kamarádek, natěšených na muziku a dobrou zábavu. „Jen je smutné, že jezdí takhle málo lidí. Je to škoda, je to skvělý festival,“ litují menšího zájmu fanoušků, zatímco se kolem nich proplétají chlapi s pořádným čírem.

„Tady je jedno, jak vypadáš, jestli máš číro nebo nemáš. Každý si jede svůj styl. Ať si pankáči dělají, co chtějí, když jsou slušný,“ zdůrazňuje Gábina z Karlových Varů. „Jsou to takový jiný lidi, jsou to prostě pohodáři. Nic nehrotí. Jak říká moje babička, to jsou lidi, co vůbec nic neřeší. Volnomyšlenkáři,“ přidává se Petra z Bruntálu.

Chci být takový jiný

S čírem na hlavě dorazil do Trutnova Ctirad Doležal z Libouchce v okrese Ústí nad Labem. „Mám takový účes pořád, číro je krátké. Na úpravu mi stačí minuta, dvě,“ říká Ctirad. Pankáčem je odjakživa. Pracuje na střechách. Tam výstřední účes nikdo neřeší. „Chci být takový jiný. Mně se to líbí, jsem takový celý život. Baví mě to.“

Ctirad Doležal je pankáčem odjakživa.Zdroj: Jan Bartoš

Každý ročník festivalu Pod Parou absolvovali manželé Chudějovi ze Vsetínska. Přijeli i na ten dvacátý do Trutnova. Artur má červené číro, jeho manželka Markéta dlouhé dredy s různě barevnými copánky. „Byli jsme na všech ročnících. Je to naše tradice. Máme to takovou dovolenou. Je tady dobrá muzika. Pohoda. Festival mám ráda, je to srdcovka, přilnul nám k srdci,“ vysvětlují nejvěrnější fanoušci punkového festivalu, který začínal v roce 2003 v Moravské Třebové a přes Vyškov se dostal loni poprvé do Trutnova.

Manželé Chudějovi ze Vsetínska byli na každém z dvaceti ročníků festivalu.Zdroj: Jan Bartoš

„Pankáč nemusí vůbec vypadat jako my dva. Není na to žádná škatulka, že musí mít číro a být celý obitý. Mě se to ale líbí. Já to mám ráda, když můžu chrastit řetězy. Když něčím nechrastím, tak si přijdu nahá,“ tvrdí Markéta Chudějová.

Pod stanem nechybí ani žehlička na vlasy

Trio kamarádek Gábina, Petra a Táňa nocuje ve stanu a autě. „Spát se bude určitě. Když se pije, tak se spát musí. Těšíme se na snídani a sprchu. Já mám s sebou i žehličku na vlasy a krémy,“ prozrazuje výbavu Petra z Bruntálu. „Ty budu potřebovat,“ jásá její kamarádka Táňa z jižní Moravy. „Už jsem plánovala, že když tady nenajdu zrcadlo, tak půjdu na benzínku, dám jim stovku, ať mě pustí na delší dobu na záchod, ať mám čas se upravit,“ směje se Petra.

Pod stanem přespávají také Chudějovi. „Jsme tak zvyklí. Jezdíme na ryby, máme rádi přírodu. Sem jsme si přivezli matraci s ovečkou,“ popisuje Artur a vzdaluje se s manželkou do stanového kempu vybudovaného na louce na Bojišti. Největší punkový festival v Česku pokračuje v pátek a sobotu.