To byla jízda! Koncert mladých hudebníků v Uffu vynesl 156 tisíc pro Ukrajinu

/FOTOGALERIE/ Předloni, ani před rokem to kvůli covidové pandemii a opatřením nevyšlo, ale v sobotu to stálo za to! O vystoupení mladých muzikantů Police Symphony Orchestra z Police nad Metují v trutnovském Uffu byl po opakovaném odkládání tak velký zájem, že v sobotu odehráli rovnou dva koncerty.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Koncert Police Symphony Orchestra v trutnovském Uffu přinesl výtěžek 156 tisíc korun na pomoc Ukrajině. | Foto: Jan Bartoš

Celý výtěžek koncertu z prodaných vstupenek a příspěvků do kasiček věnoval orchestr na humanitární pomoc Ukrajině. Přes organizaci Člověk v tísni tam zamíří 156 771 korun. Koncert Police Symphony Orchestra v trutnovském Uffu přinesl výtěžek 156 tisíc korun na pomoc Ukrajině.Zdroj: Jan Bartoš Diváci si v sobotu užili čerstvě vyladěný repertoár filmové, klasické i populární a swingové muziky pod taktovkou dirigentů Joela Hány a Kryštofa Kosky. Pěvecky zazářili Vendula Příhodová, Jan Sklenář, Karolína Soukupová a Karel Telecký. Krtek je plný skvostů známých krajinářů ze soukromých sbírek filantropů