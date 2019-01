Královéhradecko - Jen na jednu noc v roce se otevře většina kostelů a modliteben v České republice, aby veřejnosti ukázaly svá tajemná zákoutí, která jindy bývají uzavřena. Jen jednou v roce máme příležitost užít si atmosféru a bohatý program Noci kostelů, která je naplánována už na pátek.

Katedrála svatého Ducha v Hradci Králové | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Přesně v 19 hodin se rozezní zvony katedrály svatého Ducha a tímto symbolickým aktem začne čtvrtý ročník Noci kostelů v Královéhradeckém kraji, nad níž si vzal záštitu biskup Jan Vokál.

Téměř 70 kostelů

Celkem se v kraji k Noci kostelů připojilo na 68 institucí. Jen v Hradci Králové mají lidé možnost navštívit devět různých míst.

Mezi nimi figuruje katedrála svatého Ducha, kde je na programu hned několik koncertů duchovní a varhanní hudby. Kostel na Pražském předměstí zase nabízí komentovanou prohlídku nebo noční výstup na věž kostela.

Opravdu pestrý program je připraven v evangelickém kostele v nedalekých Třebechovicích pod Orebem. „Letos jsme se k Noci kostelů připojili už potřetí a musím říct, že zájem veřejnosti je rok od roku větší," říká místní evangelický farář Filip Čapek, který Noc připravuje už od října společně s několika dalšími dobrovolníky.

A návštěvníci se mají opravdu na co těšit. Výstava historických biblí, dětské divadlo, ochutnávka výrobků fair trade nebo místní smyčcové kvarteto to vše je tu v pátek čeká.

Zástupy pomocníků

Za celou akcí stojí doslova zástupy dobrovolníků, kteří vše nezištně připravují a pomáhají s organizací.

Jedním z nich je Ludmila Bretová, která se Noci kostelů účastní pravidelně a minulý rok pomáhala s organizací v kostele v Jičíně. Náplní její práce bylo provádět návštěvníky po kostele, ale podílela se i hudebně hrála zde s místní scholou.

„Pro mě je nejzajímavější, když v kostele potkám nějakého známého, kterého bych tam nečekala, a mám možnost mu ukázat kostel, ve kterém se cítím jako doma, a třeba si i popovídat o duchovních věcech," popisuje své zážitky jednadvacetiletá studentka Ludmila a dodává: „Člověk je pyšný na to, že zná svůj kostel, ví, jak to v něm chodí, a může to předávat ostatním."

Kam a kdy v kraji na Noc kostelů?

• Borovnice, kostel svatého Víta, 18.45 23.00 hodin

• Červený Kostelec, kostel svatého Jakuba Staršího, 17.00 23.00 hodin

• Jaroměř, kostel svatého Mikuláše, 18.00 23.00 hodin

• Jičín, kostel svatého Ignáce, 18.00 22.00 hodin

• Hradec Králové, katedrála svatého Ducha, 19.00 23.40 hodin

• Nová Paka, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19.00 23.00 hodin

• Rychnov nad Kněžnou, kostel svatého Havla, 19.00 23.00 hodin

• Trutnov, kostel Narození Panny Marie, 16.00 22.45 hodin

• Třebechovice, evangelický kostel, 19.00 24.00 hodin

• Týniště nad Orlicí, kostel svatého Mikuláše, 18.00 23.15 hodin

VERONIKA SKŘIVANOVÁ