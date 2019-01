Trutnov - Čtvrtý ročník Vinařských slavností se v sobotu konal ve Staré radnici na náměstí. Během dne i večera tu kvalitní jakostní i přívlastková vína od šestnácti vinařských firem ochutnalo téměř pět set lidí.

Odborníci ve svých stáncích prezentovali kolem deseti až patnácti druhů, k dispozici tak bylo fajnšmekrům zhruba kolem dvou set různých vzorků.

„Příjemná atmosféra, kulturní prostředí, výborné vínko, cimbálová muzika a možnost posedět i venku. To se nám tady dneska moc líbí,“ shodovali se návštěvníci. Organizátoři vyslyšeli požadavky hostů z minulých let a zrušili večerní taneční zábavu.



Proto mohli změnit prostředí a Národní dům vyměnit za komornější radnici. „Lidé chtěli totiž hlavně prodloužit dobu ochutnávek. Kvalitní vína si navíc zaslouží hezké prostory. Oslovili jsme tedy město, s kterým při pořádání akce spolupracujeme. Stará radnice se pro Vinařské slavnosti otevřela a zahájil je starosta Ivan Adamec,“ vysvětlil Vojslav Šťovíček ze Spolku přátel dobrého vína.



Návštěvníci si po šestnácté hodině mohli vybraná vína zakoupit a posedět u stolů v podloubí až do 22 hodin. Atmosféru zpříjemnila cimbálovka Tomáše Zouhara z Drásova.