MAREK JIRAN, LIBEREC

Zpomalme a omezme virtuální život

1. Jelikož jezdím už několik let do rumunského Banátu, kde už přes 150 let žijí naši krajané, moc mě potěšilo nadšení organizátorů hudebního festivalu, který se konal v jedné z českých vesnic a vystoupily na něm kromě jiných třeba Mňága a Žďorp nebo Divokej Bill. Muselo to dát hodně práce zrealizovat festival v místech, kde se nic podobného nikdy nekonalo a těžko by si to i někdo mohl vůbec představit. Navíc všichni interpreti vystupovali zadarmo a všichni si pochvalovali naprosto domácí a uvolněnou atmosféru.

2. Asi nejvíc mě naštvalo, že lidé přestali chodit na koncerty. Trvá to už delší dobu a bude hůř. Koncerty, které jsou vyprodané, už se dají spočítat na prstech jedné ruky. Přitom máme v Čechách docela dost dobrých kapel, které by si zasloužily více pozornosti. Bohužel se blíží doba, kdy si pořadatelé nebudou moci dovolit tyto méně komerční a většinou nevýdělečné akce pořádat a živá autorská muzika se až na výjimky začne vytrácet nebo budeme chodit jen na tancovačky revivalů, většinou dost špatných kvalit. Radši nemluvím o zábavových seskupeních nehrajících „muzikantů" s naprogramovanými klávesami.

3. Jelikož mám rád ostrovní kytarovou scénu, velmi mě potěšila nová deska Muse. Její moderní zvuk mě nadchnul. Měl jsem možnost je slyšet i naživo a byl to pro mě opravdu velký zážitek. Další kapela, která mě chytla, jsou londýnští Coldplay, hrající dokonalou směsici rock popu s trochou alternativy. A z českých kapel jsou to například The Prostitutes nebo velmi originální a emotivní kapela Zrní. Vřele také doporučuji stránku Hudební masakry, kde se dozvíte, čeho jsou rádoby umělci schopní, aby se zviditelnili a vydělali peníze většinou vykrádáním a kopírováním jiných muzikantů. Nebudete věřit, co se na naší hudební scéně může objevit za odpad.

4. Já si od nového roku radši nic neslibuji, ale přál bych si, aby se svět trochu zpomalil a tím bychom alespoň trochu omezili ten uspěchaný a virtuálně internetový život . Mezi prsty nám pak utíká spousta těch reálných a lepších zážitků. Možná, že by se pak lidé začali více potkávat a nejenom kulturní život by trochu ožil.

Marek Jiran, provozní Klubu Vlak, Liberec