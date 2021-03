Kultura v Trutnově dostala tento týden vzpruhu ve formě investice do rekonstrukce kina Vesmír za bezmála sto milionů korun. "Kino bude mít dva sály. Velký bude pro 260 diváků, to je méně než teď, ale to stačí a bude to jinačí posezení. Malý sál bude pro čtyřicet lidí. Tak, abychom mohli lidem poskytnout jak euforické zážitky z nových velkofilmů, tak trošku toho experimentu a dalších věcí, které ukrývají artové filmy," popisuje Libor Kasík, ředitel Uffa, pod které kino patří.

Jaká byla návštěvnost kina v posledních letech?

V posledních letech se i díky programu, který správně volila Ajda Jerhotová, dokonce mírně zvyšovala k necelým třiceti tisícům v roce 2019. Rok 2020 byl už jaksi covidový, takže návštěvnost spadla na nějakých deset tisíc. Letošek taky nevypadá v tomhle ohledu zrovna optimisticky, tak aspoň využijeme aspoň části téhle omezující doby k rekonstrukci.

Během jednání zastupitelstva zaznělo od opozičního zastupitele Fajfra, že investice do zábavy v Trutnově jsou rozšafné. Co na to říkáte?

No kdyby panovala stoprocentní shoda všech na všem, to by asi bylo něco špatně. Podstatné je to, že město investuje do všech oblastí, které si veřejné peníze zaslouží. Do infrastruktury, do školství, do sociální oblasti, do kultury… A kultura, pakliže je realizována správným způsobem, má řadu pozitivních dopadů na společnost. Dokáže posílit respekt mezi lidmi zcela opačných názorů, dokáže rozpouštět předsudky a mnoho dalšího. A z čeho vznikají konflikty, včetně těch velkých? Ano, z předsudků. Takže dobře pojatá kultura eliminuje konflikty už v zárodku. Já se samozřejmě pohybuji v řadě kulturních sfér či platforem, ať už lokálních, regionálních, celostátních, evropských či celosvětových a jsem opravdu hrdý na to, jak v Trutnově ke kultuře přistupujeme. Význam kultury a kreativity obecně bude růst. Obzvlášť teď v době digitalizace, kdy práci většího a většího počtu lidí nahrazují systémy. V době, kdy leckteré průmysly klesají, tak takzvané kulturní a kreativní průmysly, kam patří třeba i design, herní průmysl či architektura, rostou. A víc a víc lidí se v nich uplatňuje a uživí. A to nás může během deseti let zachránit od boje o chleba.

Jak je na tom kultura v Trutnově v době pandemie?

No dobře na tom není. Ale fajn je, že se stále něco děje, byť to lidé zatím moc nemohou vnímat. Zrovna v pondělí natáčel v Uffu klip raper Stein27, dobře známý věkové skupině 14 - 25 let. A není to jeho první klip z Uffa. Nedávno tady natočil track s názvem Stmívání. Ten má na youtube teď necelých sto tisíc shlédnutí, což je stále zlomek oproti cca devíti miliónům shlédnutí, jimiž se může chlubit song Růže, který Stein27 vytvořil spolu s Calinem. Oba tihle kluci jsou součástí brněnského labelu MikeRoft, s nímž chystáme velké věci.

Jak řešíte finanční situaci?

Příspěvek od města nepokrývá ani mzdy, natož mandatorní výdaje. Uffo má šedesátiprocentní soběstačnost, což je na příspěvkovou organizaci vskutku hodně. Mojí filozofií je vícezdrojové financování. Jasně, jsme příspěvkovka města, takže ten hlavní příspěvek jde z města. Normálně jsme ale velmi úspěšní v získávání financí od ministerstva kultury, z kraje, či třeba z norských fondů. A taky si umíme hodně vydělat. To ale teď prostě nejde. Takže vedle příspěvku města je důležité to, že se nás drží sponzoři. Za to jim moc děkuju.

Je velmi složité připravovat program vystoupení v současné době? Jak probíhají jednání s umělci?

Teď to má takové hlavní dva směry. Jednak je to posouvání a zase posouvání již domluveného a druhak vymýšlení nových projektů, kde zatím termíny neřešíme. Prostě až to půjde. Určitě ale není složité samotné jednání s umělci nebo s agenturami. Všichni chceme, aby se už mohlo hrát a pro možnou rozumnou dohodu děláme my jako organizátoři, i umělci, maximum. Strašně se těším, až se zase potkáme s lidmi na akcích.