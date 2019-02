Trutnovsko - Pět měst, pět kaváren a šest akustických koncertů. Takový je plán královéhradecké kapely Memphis, která v září vydala nové EP Zůstávám a nyní ho představuje naživo svým fanouškům. Již tento týden zavítá na Trutnovsko.

Kapela Memphis. | Foto: archiv kapely

V sobotu 3. prosince zahraje hned na dvou místech. Ve Vrchlabí od 14.30 hodin v Café Black and Wine a ve Dvoře Králové nad Labem od 18 hodin v Kavárně Dvoreček. Předprodej probíhá pouze na smsticket.cz. Když se vstupenky vyprodají, další už k sehnání nebudou.„Bereme s sebou jen akustické nástroje. Odehrajeme hodinový set a po koncertě se zdržíme, abychom mohli s fanoušky posedět a pokecat," vypráví zpěvák Honza Řičař, o čem bude Coffee tour. Většina kaváren je na východě Čech a jedna v Praze. „Celé to vzniklo, když jsem seděl s kamarádkou v pražské kavárně Záhorský. Zrovna jsem mluvil o tom, jak je to nádherný prostor a ona se mě zeptala, proč tam neuděláme koncert? Přišel jsem s tím nápadem za klukama a těm se to líbilo. Rovnou jsme domluvili další kavárny. Vybírali jsme místa, kde to máme rádi, proto jich je většina na východě Čech, kde to známe," dodává Honza.

(njt)