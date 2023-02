Ve svých písních Andrea reflektuje velmi osobní a intimní prožitky z posledních čtyř let svého života, během nichž překonala vážnou nemoc a na delší dobu musela pozastavit svou profesní činnost. „Album je přirozeným vyústěním období, kdy se potřeby člověka sníží na úplné minimum, kdy se rodina i přátelé dokážou semknout, poskytnout láskyplnou náruč a kdy v sobě člověk začne zcela přirozeně a nerušeně objevovat to, co by v hloubi duše opravdu chtěl,“ říká o vzniku svých písní.

Andrea se na vlastní písňovou tvorbu soustředila poté, co absolvovala jazzová studia v Praze i v Grazu a na hudební scéně se etablovala jako vyhledávaná flétnistka (Concept Art Orchestra). Svým způsobem se tak vrátila do dětství a plní si své dávné sny: „Jako malá jsem denně zpívala a hrála na flétnu i na kytaru. Měla jsem doma dokonce mikrofon připevněný k psacímu stolu a podomácku vyrobené kombo. Učila jsem se písně od Dixie Chicks, Allisson Krauss nebo Norah Jones. Touha psát a hrát své písně lidem přišla až s nabytými zkušenostmi. Zjistila jsem, že je to něco, co mě dokáže obrovsky naplnit entuziasmem a opravdovou, až dětskou radostí. A když přichází odezva a zájem od lidí okolo mě, ať už z řad kolegů muzikantů nebo z publika, je to nádherný bonus a nepopsatelně všeobjímající pocit.“Témata spojená s nacházením životních hodnot skrze přelomové životní období předává Andrea Šulcová ve svých písních upřímně a přímočaře, avšak způsobem optimistickým a radostným. Dojem, že posloucháme písně, které jsou nám důvěrně blízké a jejichž melodie utkví po prvním poslechu, dokládá její výjimečné pěvecké kvality a songwriterský talent.

Zdroj: Youtube