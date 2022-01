Mladé fotografce Michaele Kosáčkové se splnil sen, má první výstavu

/FOTOGALERIE/ V Galerii Draka v Trutnově začala páteční vernisáží výstava fotografií trutnovské rodačky Michaely Kosáčkové. Je to premiérová výstava mladé fotografky, která se i přes své mládí věnuje fotografické tvorbě bezmála deset let. Výstava trvá do 13. února. Galerie Draka je otevřená od úterý do neděle v době od 10 do 12 a 14 do 17 hodin.

Vernisáž výstavy fotografií Michaely Kosáčkové v Galerii Draka v Trutnově. | Foto: Jiří Petr

"V šestnácti letech jsem dostala svojí první zrcadlovku a nejdříve jsem se tomu věnovala jen pro zábavu a měla to spíš jako koníček a učila se poznávat funkce fotoaparátu," přiblížila Michaela Kosáčková svoji cestu k fotografování. "Postupně jsem zkoušela fotit svoje kamarády, ale zjistila jsem, že mě nejvíc baví fotit přírodu, západy slunce a momentky. Když jsem se svými fotkami začínala být spokojená, bylo mi líto si je nechávat pro sebe, tak jsem začala vytvářet kalendáře pro rodinu k Vánocům, z čehož se stala tradice a já se setkávala s kladnými recenzemi. Když moje touha tvořit stále rostla, začala jsem malovat obrazy přírody na plátno. A teď se mi plní sen a má svojí první výstavu," uvedla mladá fotografka.