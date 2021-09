Miloš Šálek se narodil v Trutnově v roce 1976. Fotografuje od šesti let a stále ho to baví. Procestoval a fotografoval v řadě zemí světa: Kuba, Srí Lanka, Kambodža, Hong Kong, Kostarika, Helgoland a Dune, Indie, Brazílie, Filipíny, Izrael, Tanzánie a Zanzibar, Omán, Panama, Vietnam, Uganda, Guatemala a Belize, Barma i spoustu evropských zemí.

Profesionální fotograf a kameraman, grafik, cestovatel Miloš Šálek vystavuje od středy na městském úřadě v Trutnově sérii snímků Putování Barmou. Výstava potrvá do 17. listopadu. Přibližuje zemi jihovýchodní Asie s 55 miliony obyvatel, která se v současnosti jmenuje Myanmar. Barma je dřívější název. Na 8. listopadu chystá Miloš Šálek promítání v Uffu.

