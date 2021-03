Místo na koncertních podiích září zpěvačka Kamila Nývltová u plotny. Koncem roku uvedla do světa značku Home made by Kamila a vyrobila 206 kilo vánočního cukroví. Přes víkend napekla tři stovky dortíků pro trutnovské zdravotníky v nemocnici. Přivezla jim je v pondělí. V Trutnově to dobře zná. Narodila se tam, žije ve stejném okrese.

"V nemocnici leží můj zvukař Ivan, který je ve vážném stavu. Přemýšlela jsem, jak bych podpořila zdravotníky. Zpívat se nesmí, tak jsem si řekla, že jim aspoň něco upeču, abych jim zaobalila nervy. Situace, jaké zažívají, musí být psychicky vyčerpávající," vysvětluje Kamila Nývltová.

Nejradši má věneček

Napekla klasické zákusky. Sama má úplně nejradši věneček. "Vím, že si lidé rádi dají poctivý věneček, kremroli, dobrou bábovku. Začala jsem v sobotu kolem poledne, pokračovala jsem celý den v neděli. Večer už jsem si sedla k televizi a hodila nohy nahoru," přiznává mladá zpěvačka, která v muzikálech ztvárnila Kleopatru či Angeliku.

Jen u napečení sladkých dobrot by ale nemělo zůstat. Kamila Nývltová plánuje i další formu podpory nemocnice. "Až se situace uklidní, velice rádi bychom uspořádali za podpory starosty Trutnova Ivana Adamce benefiční koncert pro trutnovskou nemocnici a její zaměstnance. Zaslouží si to za to, co odvádějí," říká.

Kamilu Nývltovou pečení baví, spojuje tak příjemné s užitečným. "Vždycky mě to bavilo, je to takový relax. Minulý rok jsem pekla i na svatbu. Pečení sladkého se rozjelo. Nečekala jsem, že si tolik lidí ode mě něco objedná. Dělám si díky tomu zadní vrátka. Mým snem by bylo mít malou výrobnu nebo kavárnu, kde si lidé dají poctivý, dobrý dort," prozrazuje.

Konzervatoř on-line

Zpívání jí hodně chybí. "Už je to opravdu dlouhé. Vedle pečení hodně cvičím, chodím na procházky, připravujeme na léto Česko zpívá kemp, učím na konzervatoři interpretaci on-line, dělala jsem také on-line koncerty," přibližuje, čemu se věnuje v době, kdy kultura má stopku.

Minulý rok absolvovala i brigádu v lese. "Chodila jsem sbírat ořezané větve stromů. To bylo hrozné. Jsem sice zvyklá na práci kolem domu od nás ze Rtyně, ale tohle bylo hodně náročné. Pečení dortů je určitě lepší," má jasno. "A taky hodně gruntujeme. Mám pocit, že náš dům už je tisíckrát uklizený. A budeme asi něco sázet, protože přichází jaro a období zahrádek," dodává zpěvačka ze Rtyně v Podkrkonoší.