V každé ze tří kategorií postoupilo deset nejčastěji nominovaných jmen (jejich seznam najdete vlevo vedle článku). Finálové desítky jsou tedy neměnné – přesto vám je opět každý pátek připomínáme, a to kvůli vašim hlasům, na které opět čekáme. Je na vás, abyste z každé desítky vybrali svého favorita a svým hlasem přispěli k jeho konečnému umístění – čas máte až do posledního května.



Pište nám opět na starou známou e–mailovou adresu muzikant@denik.cz nebo pošlete korespondenční lístek na poštovní adresu Deník východní Čechy, Kladská ul. 17, 500 03 Hradec Králové 3. Nezapomeňte na něj připsat heslo Muzikant. Ať už zvolíte kteroukoliv z možností, hlasujte, prosím, vždy jen pro jedno jméno z každé kategorie.



Počátkem června sečteme všechny vaše hlasy a do prázdnin vyhlásíme ona očekávaná jména vítězů.

FINÁLOVÉ DESÍTKY:

Nejoblíbenější kapela: Komunál Zemědělské družstvo Doklobouku Epitaph Gentlemen Singers Galaxie Melodybrass Rybelles Vichr Orlických hor Epitaf



Nejoblíbenější zpěvačka: Leona Šenková Jana Čižinská Kamila Nývltová Lada Holanová Hana Pecinová Jiřina Vojtěchová Hana Kosnovská Ivana Musílková Magdalena Kadlecová Kristýna Kudrnáčová



Nejoblíbenější zpěvák: Jan Bendig Luboš Suchánek Miloš Dvořáček Radek Řezníček Radek Drobný Jakub Kubín David W. Kangas Jarek Řišica Ota Petržilka Lukáš Kalous