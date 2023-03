Po sedmi letech se vrací do Trutnova do kultovního areálu Bojiště hudební festival Trutnoff Open Air. Uskuteční se od 17. do 20. srpna. O letních prázdninách se na Bojišti budou konat ještě festivaly Obscene Extreme a punkový Pod Parou. Naopak festival Artu Kus se v letošním roce neuskuteční.

Návrat legendárního festivalu do Trutnova potvrdil Deníku zakladatel a organizátor Martin Věchet. „Domluvili jsme se na tom s vedením města. Vracíme se ke kořenům,“ řekl Deníku Věchet, který opouští Brno, kde se festival konal v posledních třech letech. „V Brně se nová magistrátní koalice rozhodla začít v historickém areálu Na Střelnici stavět,“ vysvětlil. Na festivalu v Trutnově se představí přes šedesát kapel všech žánrů.

„Návrat festivalu do Trutnova vítáme, smlouva o pronájmu areálu je podepsaná,“ potvrdil provozovatel Bojiště Roman Dorňák.

„Koncem listopadu jsme se s Martinem Věchetem setkali a on mně a místostarostovi Eichlerovi potvrdil, že neoficiální informace o plánovaném návratu festivalu jsou pravdivé,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa. "Město Trutnov v minulosti nikdy nekladlo žádné překážky tomuto festivalu, ať se to týkalo například nájmu areálu nebo vyhlášky o rušení nočního klidu, a my jsme ho ubezpečili, že na tom se nic nemění,“ dodal Rosa.

Věchet v posledních letech přesunul festival do Brna, kde po třech ročnících končí. „Vypadá to, že naše mise v jihomoravské metropoli se chýlí ke konci. Na skvělém a pozapomenutém místě u Sun River teď budou bohužel tančit bagry. Zřejmě ale potěšíme srdce mnohých, kteří leccos pod horami zažili. Vracíme se z brněnského exilu na svá původní loviště. Do místa zrodu, kde vše začalo. S návratem ke kořenům,“ oznámil Věchet.

„Opět budeme pod Krkonošemi tančit a zpívat staré indiánské písně, až se budou Pánovi hor chvět pokličky na plotně. Do podtitulku jsme si jako kočovný kmen vepsali tuláctví neboli Vagabund a setkáme se opět tradičně v srpnu, měsíci zrní, Na Bojišti,“ upřesnil Martin Věchet.

„V brněnském azylu naše pow-wow začalo zdomácňovat a bylo o nás pěkně postaráno. Nová magistrátní koalice se ale rozhodla urychlit zamýšlenou výstavbu a skvělý, pozapomenutý historický areál přeměnit na sportoviště s pěti hřišti na malou kopanou. První demolice by měly začít již v březnu a zasáhnou i prostory, kde se konal festival. Brno bohužel žádný jiný přírodní areál pro kulturní akce tohoto rozsahu nemá. Podmínky pro větší multižánrový festival zde tak mizí jako jarní mlha nad horami. Moravským a brněnským fanouškům, kteří si festival oblíbili, se omlouváme a zveme je pod hory,“ doplnila organizátorka festivalu Marta Vrbová Věchetová.

Mezi prvními kapelami, které organizátoři oznámili, jsou například Monkey Business, punková legenda Visací zámek či Robert Křesťan s Druhou Trávou. Dalšími jsou například hardcoreová skupina Kurtizány z 25. Avenue nebo polsko-slezská harmonikářka Beata Bocek. Zahraniční kapely oznámí pořadatelé v nejbližších dnech. Vstupenky lze nyní v zimní edici zakoupit za nižší cenu 1600 korun na webových stránkách festivalu www.trutnoff.cz. I tento rok tradičně platí, že při objednání 9 vstupenek je desátá zdarma.

„Na Bojišti se má na jaře dokončit rekonstrukce nového hlediště. Na jeho okraji se však bohužel bude do dvou let nově stavět. Naděje je, uvidíme, jaké budou další perspektivy. Snad si areál zachová i do budoucnosti možnosti konání takového festivalu. Vracíme se ke kořenům,“ řekl zakladatel festivalu Martin Věchet.

LETOŠNÍ FESTIVALY V TRUTNOVĚ NA BOJIŠTI



Obscene Extreme 5. - 9. července

Pod Parou 27. - 29. července

Trutnoff Open Air Festival 17. - 20. srpna

