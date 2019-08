Na festivalu Artu Kus bude i Kavárna Potmě

Vlajkový osvětový projekt Světlušky Nadačního fondu Českého rozhlasu míří na Art Kus festival do Trutnova. Kromě voňavé kávy přiveze Kavárna Potmě především zážitek. Iniciátoři včera uvedli, že možnost vyzkoušet si na chvíli život nevidomých dostanou všichni, kteří vstoupí do zatemněného prostoru pojízdné kafetérie. Tam je obslouží lidé, kteří z role zrakově postižených nevystoupí většinou celý život. Legendární autobus se stane součástí festivalu v termínu od 23. do 25. srpna. Návštěvou kavárny podpoří hosté těžce zrakově postižené děti i dospělé.

Kavárna Potmě. | Foto: archiv UJEP

V kavárně se mohou zákazníci těšit na profesionální péči zrakově postižené obsluhy, která s radostí představí kousek svého každodenního světa. Hned při příchodu budou návštěvníci přivítáni a vybaveni potřebnými instrukcemi, to aby byl zážitek maximální. Poté se jich ujmou průvodci, kteří je zavedou ke stolu a předají do péče číšníka. Ten pro ně bude v kavárně obsluhou, kotvou ve tmě i zdrojem zajímavostí, na které se budou chtít zeptat. Barman připraví teplé nebo studené alkoholické i nealkoholické nápoje a nově také sladké či slané zdravé občerstvení. "Na každém kavárenském stole budou tradičně pastelky a papír, o výtvarných dovednostech se ale návštěvníci přesvědčí až po návratu na světlo. Před autobusem si lidé budou moci vyzkoušet také speciálně upravené typy brýlí simulující různé zrakové vady, jako jsou například šedý a zelený zákal nebo makulární degenerace," popisuje doprovodné aktivity, které v Trutnově Kavárna Potmě hostům nabídne, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová. Vstupné do Kavárny Potmě stojí 150 Kč, v ceně je zahrnut jeden nápoj, hrneček s logem Světlušky a světluščí magnet na památku.

Autor: Jana Mudrová