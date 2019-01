Havlovice - Desítky cyklistů a turistů si v pátek vyšláply lesní cestu, která vede k hradu Vizmburk.

Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Balcar

Vylákalo je k tomu nejen příjemné počasí prvního května, ale také poutavý program, který i s rytířským soubojem Úpických střelců přichystali členové Sdružení pro Vizmburk. Aby podtrhli dějinnou atmosféru, přišli v historickém oblečení a zprostředkovali také poslech dobové hudby. Po letech se jim totiž konečně podařilo uvést do praxe myšlenku na zprovoznění hradu pro turisty v letním období.

Informace najdeme na naučné stezce

I když státní památka není v dobrém stavu, a proto se z bezpečnostních důvodů nesmí vstupovat do nádvoří, v prostoru, kde býval dříve hradní příkop, jsou umístěny panely se spoustou zajímavých informací.



Podklady pro vzniklou naučnou stezku členové sdružení získávali postupně a nikde jinde je čtenáři nenajdou. „Poprvé se hrad Vizmburk objevuje v takzvané Dalimilově kronice roku 1279. Za stavitele hradu a jeho prvního majitele je považován Tas z Vizmburku,“ dočtou se v úvodu čtenáři.



Ti, kteří mají dostatek času, načerpají z informačních tabulí skutečně nepřebernou škálu vědomostí o životě na hradě a jeho historii. „I když tady zrovna nebude tak velká akce, přesto chceme, aby okolí Vizmburku v létě žilo. Proto tu budou vždy dvě průvodkyně, které poskytnou výklad a zajistí pro poutníky občerstvení,“ informoval v pátek místopředseda sdružení Jaroslav Balcar. Místní nadšenci se snaží hrad zachránit a stále doufají, že na to budou uvolněny finanční prostředky. Zatím sem v uplynulých letech natekly zhruba tři miliony korun. „Určité části byly opraveny, ale stále je to málo. Máme hlavně vizi, aby se hrad opravil a mohly se na něj připevnit sedlové střechy kvůli dešti,“ řekl Balcar.

Na zahájení sezony se přišel podívat také Jan Čiháček, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově. „I když přísun peněz není velký, tak je naštěstí pravidelný. Kvůli neutěšenému stavu hradu jsme zacílili konzervační zásahy na nejohroženější místa. Něco se podařilo. Teď nás trápí provizorní zastřešení. Nechali jsme vypracovat posudek a máme tedy velký úkol vytvořit ochrannou konstrukci hradu,“ dodal Jan Čiháček.