V sobotu 8. června se na Krakonošově náměstí chystá oblíbená akce. Tradičně druhá červnová sobota přiláká do Trutnova milovníky dobrého piva i muziky.

Pivofest 2018 | Foto: Miloš Šálek

Už 15 let se trutnovský Pivofest těší oblibě tisíců návštěvníků, kteří za tradičními slavnostmi míří do centra města nezřídka i z více než sto kilometrů vzdálených míst v republice, ať už na pivo, hudební program, setkání s přáteli, nebo na vše, co tradiční událost nabízí. I letos se příchozí mohou v sobotu 8. června těšit na pestrou přehlídku českých pivovarů a minipivovarů i řadu koncertů. Na pódiu vystoupí například Mig 21, Wohnout, Roxette revival, Flendrs nebo Jakub Děkan.



Návštěvníci si opět budou mít možnost vyzkoušet stolní fotbálek v lidské velikosti a užít si sobotní den jaksepatří. Pivo bude čepovat 14 pivovarů, mezi kterými nebudou chybět například domácí Krakonoš, Trautenberk, Pecký pivovar, Klenot, Jung Berg, Medvěd, Raven, Chroust, Plzeňský bandita a řada dalších. Vstupenky za zvýhodněnou cenu je možné pořídit v síti Kupvstupenku.cz.