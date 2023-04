Třináctý ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirk-UFF se uskuteční od 31. května do 4. června v Trutnově. Během pěti dnů nabídne v centru Uffo, šapitó nebo v ulicích města celkem 28 představení. Diváci se mohou těšit na kombinaci nejrůznějších stylů a žánrů cirkusového umění v podání českých i zahraničních souborů. Hlavní hvězdy přijedou z Austrálie.

Ilustrační foto | Foto: Jana Lábrová Rabenhauptová

V posledních letech se festival Cirk-UFF zaměřil na špičkovou australskou scénu, jejíž představitelé přijedou i letos. „Australský soubor Highwire Entertainment přiveze energické ženské představení pod názvem The Defiant. Přestože toto představení v sobě nese trochu postapokalyptický nádech, je pojato s humorem a postaveno na vynikajících akrobatických výkonech podtržených úžasnou – snad mohu říci v základu rockovou - živou hudbou,“ uvedl zakladatel festivalu a ředitel trutnovského polyfunkčního divadla Uffo Libor Kasík.

Výjimečné fyzické a artistické výkony předvede i mužská dvojice akrobatů z Austrálie. Dva ze členů australského novocirkusového uskupení Gravity and OtherMyths si do Trutnova připravili show Sissy, která se formou náročné akrobacie snaží nalézt odpověď na otázku, co dnes vlastně znamená „být chlap“.

„S australskou scénou máme dlouhodobě blízké vztahy, často k nám jezdí tvořit svoje představení. A je to právě Austrálie, která patří v novém cirkusu k absolutní špičce. V plánu máme i další společné projekty. Jeden z nich, jenž má ambici propojit akrobatické australské mistrovství se silnou uměleckou stránkou české novocirkusové scény a stát se prvním a bezkonkurenčním svého druhu v Evropě, představíme právě v průběhu festivalu,“ upřesnil Libor Kasík.

Zdroj: Archiv

Z dalších zahraničních účastníků se na festivalu Cirk-UFF objeví izraelské uskupení Bomba Cirkus s moderní cirkusovou show plnou humoru, hravosti a radosti. Zastoupena bude také slovenská scéna s performery Cirkuskus s interaktivním představením pro nejmenší.

A nebude chybět ani přehlídka toho nejlepšího z české novocirkusové scény. Festival zahájí soubor Cirk La Putyka představením Senses, které slibuje hravé přeskakování mezi cirkusem tancem. V programu se objeví hned dvakrát.

FOTO: Trutnov patřil pět dní festivalu nového cirkusu Cirk-UFF

Do Trutnova se chystá i soubor Losers Cirque Company s představením Nespoutaní, které mělo premiéru před několika dny. Tvůrci inscenaci popisují jako akrobatickou koláž o překonávání strachu a vnitřní svobody. Druhé, čistě ženské, představení tohoto souboru s názvem Žena, růže, píseň, kost, ukazuje sílu žen, jejich postavení i očekávání. V propojení nonverbálního divadla, tance, akrobacie a gymnastiky představují aktérky jednotlivé osobnosti, které vnímají jako určité vzory, jež jsou pro ně inspirací i příkladem.

Vizuálně-pohybovou performanci zajistí trojice ze souboru Cirkus TeTy. V rámci dalších představení vystoupí také akrobatky Klára Hajdinová nebo Eliška Brtnická. Chybět nebudou oblíbení klauni ze Squadra Sua, divadelní uskupení Holektiv nebo chůdařská pouliční show s prvky improvizace souboru Sacra Cirkus.

Předprodej festivalových vstupenek začne 17. dubna. K dispozici budou přímo v Inforecepci Uffo nebo online na webu http://cirkuff.cz/, kde bude brzy uveden kompletní program festivalu včetně doprovodného programu.