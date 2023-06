Historická budova Elektrárny Poříčí 1 v Trutnově se proměnila na Centrum současného umění. Její otevření pro veřejnost provázel veliký zájem veřejnosti. Ve fotogalerii Miloše Šálka si můžete připomenout, jak to vypadalo, když EPO1 zahájilo provoz. Bylo se rozhodně na co dívat!

O otevření Centra současného umění EPO1 v Poříčí pro veřejnost byl veliký zájem. | Foto: Miloš Šálek

Ředitel Centra současného umění Jan Kunze v rozhovoru pro Deník uvedl, že EPO1 chce být respektovaným výstavním prostorem středoevropského zaměření, nabízet zázemí umělcům pro realizaci větších projektů a přinášet veřejnosti kvalitní výstavy. EPO1 je podle něj výjimečné ve velkorysém výstavním prostoru, ale také ve výrobním a rezidenčním programu pro umělce.

„Rádi bychom, aby Centrum současného umění EPO1 alespoň na půl dne navštívili všichni, kteří přijedou do Krkonoš nebo na Broumovsko. Lákat je budeme na zajímavé výstavy, revitalizovanou industriální architekturu i kvalitní občerstvení,“ řekl Jan Kunze.

„Žádná jiná galerie v republice nemá možnost pracovat na velkých sochařských projektech se zázemím firem Kasper Group a jejich odborníků. Pokud se budeme bavit o velikosti výstavních prostor, tak nikde v regionech se nic podobně velkorysého nenachází. Srovnání snese pražský DOX a nedávno otevřená Kunsthalle a Národní galerie. Nicméně všechny tři zmíněné instituce jsou v mnoha dalších ohledech jiné než EPO1. Ostatně svou industriální originalitu a odlišnost si chceme hýčkat,“ zdůraznil Kunze.

EPO1 bude otevřené od středy do pátku od 12 do 18 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. „Vstupné bude zhruba 200 korun, s možností slev pro skupiny, seniory, děti a mládež,“ dodal ředitel nově otevřené galerie EPO1.

