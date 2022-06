Americká hvězda Thula Moon při mezinárodním festivalu Cirk-UFF v Trutnově.Zdroj: Miloš Šálek

V Trutnově vystoupila v premiéře představení Through The Truth, kterou produkuje trutnovské Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas Uffo. Je to poprvé v historii, co se pořadatel festivalu do něčeho takového pustil.

FOTO: Cirk-UFF jde do finále. Podívejte se, jak si festival užívají diváci

Everest v Trutnově. Australané jsou světová jednička, stojí ranec, říká Kasík