Jilemnice - Výstava šperků Jaroslava Kodejše staršího a obrazů jeho syna je momentálně k vidění v prostorách Krkonošského muzea Správy KRNAP.

KRKONOŠSKÉ MUZEUM V JILEMNICI v těchto dnech představuje malířskou tvorbu Jaroslava Kodejše mladšího i šperkařské umění jeho slavného otce. | Foto: Alena Drahná

Vernisáž za účasti obou autorů proběhla na konci minulého týdne. „Jaroslav Kodejš starší je světově uznávaným umělcem ve výrobě autorského šperku. Jeho díla jsou ve sbírkách řady našich i světových muzeí. Zabývá se také výrobou černé bižuterie, jež patří k nejcennějším odkazům jablonecké bižuterní výroby druhé poloviny 19. století,“ informovala mluvčí Správy KRNAP Alena Drahná. Jaroslav Kodejš mladší vystavuje malby a grafiku. „Jeho obrazy vynikají optimistickou barevností, jemným a často křehkým detailem i sympatickou logikou tvarů,“ dodala mluvčí. „Rodinná“ výstava v muzeu potrvá do 1. února. Obrazy a bižuterii si návštěvníci mohou, kromě pondělí, prohlédnout denně, a to od 8 do 12 a 13 do 16 hodin.