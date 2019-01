Dvůr Králové - Život mladé dívky, která je díky zdravotnímu postižení připoutána na vozík, popisuje nová kniha spisovatelky Petry Braunové. Představila ji návštěvníkům městské knihovny Slavoj vpondělí odpoledne.

Knížka s názvem Pozorovatelka má autorky dvě. Kromě autorky řady titulů pro děti i dospělé Braunové to je Leny Payerová, dívka, která je skutečně vozíčkářkou.



„Nejdříve jsem myslela, že knížku zvládnu sama a mojí kamarádky Leny se budu ptát jen na podrobnosti, ale nakonec jsem pochopila, že ideální bude psát knížku ve dvou. Když jsem jí totiž četla z rukopisu, vždycky mě upozornila, že takhle to necítí nebo by reagovala jinak,“ vysvětlila Braunová. Díky tomu vznikla nezvykle otevřená knížka, která je sice fikcí, ale zároveň i neskutečně reálná.

Není tu popsán pouze život šestnáctileté Natálie, která je od narození, kdy prodělala dětskou mozkovou obrnu, upoutaná na invalidní vozík. Čtenář může sledovat i osudy jejích rodičů a sourozenců. Jak ukázaly reakce čtenářů, oběma autorkám se podařilo napsat knížku, která zaujme všechny věkové kategorie.

To mohli posoudit i návštěvníci besedy, protože Petra Braunová jim přečetla několik ukázek z Pozorovatelky. Při následném povídání prozradila, že Leny Payerová píše vlastní knížku, tentokrát ale ze světa „zdravých.“ O pokračování Pozorovatelky neuvažují, i když se jedná o úspěšný titul a náklad byl už vyprodán. Braunová vzpomínala také na atmosféru křtu knížky, kdy se kmotrou stala herečka Valerie Zawadská. Ta patří mezi fanoušky Pozorovatelky.



Petra Braunová také představila novou knížku Barvy života. Společně s Kamilou Moučkovou převedla do knižní podoby rozhovory moderátorky s řadou osobností kulturního i společenského života, které vystoupily v stejnojmenném magazínu České televize pro seniory. A na čem pracuje spisovatelka nyní? Pro náctileté by v roce 2009 měl světlo světa spatřit poslední díl o Michalovi a Tereze s názvem Princové nemyjí záchody. Současně dopisuje knížku pro dospělé Kalvárie.

S Leny Payerovou jsou velkými přítelkyněmi, i když je dělí jedna generace. „Zní to jako klišé, ale musím říct, že mě svět zdravotně postižených obohacuje,“ dodala.