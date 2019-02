Smutná zpráva. Oblíbený český herec Jan Tříska, který v sobotu spadl z Karlova mostu v Praze do Vltavy, zemřel. Představiteli učitele z filmu Obecná škola bylo osmdesát let. Od pondělí měl natáčet snímek Na střeše.

Loni Jan Tříska oslavil osmdesáté narozeniny. Svou vitalitou však dával mnohým najevo, že věk je jen číslo. Každé ráno si udržoval fyzičku běháním a nadále se těšil z natáčení celovečerních filmů. Od pondělí měl začít pracovat na snímku Na střeše.

V sobotu ovšem po pádu z Karlova mostu v Praze utrpěl vážná zranění, na které později v nemocnici zemřel.

Záchranáři hovořili o pádu, hasiči podle všeho ale mluvili o tom, že známý herec do vody sám skočil. Okolnosti tragické události policie zkoumá. Podle jejího dosavadního šetření o sebevraždu nešlo.

"Z výsledku dosud provedeného vyšetřování vyplývá, že v dané události šlo o nešťastnou náhodu než cílené jednání osmdesátiletého muže," sdělil Radiožurnálu mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Svědky, kteří se v sobotu kolem 16. hodiny sdržovali na Karlově mostě a pořizovali foto nebo videa, vyzval, aby se přihlásili policii na linku 158.

Možnost sebevraždy odmítl na svém facebookovém profilu i Jiří Mádl, který měl s Třískou na novém filmu spolupracovat. Podle něj byla návštěva Karlova mostu pravidelným hercovým rituálem před každým novým natáčením.

"Honza Tříska byl v perfektní kondici a těšil se na velikánskou roli. Poslední měsíce nežil ničím jiným. Představa, že přiletěl z Kalifornie, absolvoval kostýmní zkoušky a šel ukončit život, je naprosto hloupá. Vymstil se mu jeho rituál návštěvy Karlova mostu, který dělal před natáčením každýho novýho filmu," napsal mimo jiné Mádl.

Vynikající kamarád

Podobně se vyjádřil i ředitel Divadla Na Jizerce Jan Hrušínský. "Těžko se mi o tom hovoří, přiznám se, že brečím… Nechce se mi uvěřit, že Jan Tříska už není mezi námi. Znali jsme se spoustu let. Jako malý kluk jsem s ním účinkoval v Národním divadle v Turgeněvově Měsíci na vsi, ve kterém mi hrál vychovatele," uvedl pro Deník Hrušínský.

"Týden před premiérou tohoto představení měl bouračku, přesto ji odehrál – v zákulisí tehdy byli pro všechny případy připraveni lékaři. Svědčí to o tom, že Jan byl velmi statečný, hrozně jsem ho obdivoval. Byl to vynikající kamarád. Šest let jsme pak spolu hráli v Divadle Na Jezerce ve hře Yasminy Rezy Kumšt. Byl jsem s ním ve spojení stále – 17. října měl v našem divadle pokřtít knížku, která vyjde k patnácti letům našeho Divadla Na Jezerce," pokračoval Hrušínský.

Také on spekulace o sebevraždě odmítá. „Myslím si, že na Karlův most šel proto, že tam měl takové místo, na které vždycky položil dlaň. Jako herec byl pověrčivý a věřil, že mu to pomůže, aby svoji práci odvedl dobře,“ dodal Hrušínský pro Českou televizi.

Jan Tříska byl skvělý herec a výjimečný člověk. Českému filmu, divadlu a celé naší kultuře bude strašně chybět. pic.twitter.com/LwRonGvnnf — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 25. září 2017

Třísku měli po pádu vytáhnout na palubu výletní lodi. Společně s dalšími lidmi za pomoci operátorky tísňové linky zahájili asistovanou resuscitaci. Jak uvedla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová, k obnovení srdeční činnosti došlo ještě před příjezdem záchranářů.

Byl to chlap plnej sil a na roli se moc těšil, říká Jiří Mádl

Nebýt Karla Högera, možná by zůstal na tanečním parketu. Ale díky staršímu a vnímavějšímu kolegovi, který jej přemluvil ke studiu na DAMU, se Jan Tříska stal hercem. Poutal pozornost už jako herecký benjamínek souboru činohry Národního Divadla, kde hrál mimo jiné Romea. Byl rovnocenným partnerem starších kolegů v Krejčově Divadle za branou a v Městských divadlech pražských. Na filmovém plátně vytvořil role ve filmech Starci na chmelu, Radúz a Mahulena, Na samotě u lesa, na obrazovce mimo jiné v seriálu Záhada hlavolamu či F.L. Věk.



V roce 1977 emigroval přes Jugoslávii a Kanadu do USA, začátky neměl lehké. Jako herec našel uplatnění až po delší době, menší role mu dal i Miloš Forman -ve filmu Lid versus Larry Flynt (kde hrál střelce) nebo v Ragtime, objevil se v seriálu Highlander, Osterman's Weekend nebo akčním snímku Ronin, kde se potkal s Robertem De Niro a Jeanem Reno. „Tuto řeč se učím prakticky dodnes - a to jsem poměrně pilný člověk,“ řekl před rokem o angličtině.



Po sametové revoluci se na čas vrátil do Čech, objevil se na divadelních prknech i ve filmu. Nezapomenutelný se stal jeho učitel Igor Hnízdo v Obecné škole, která dosáhla až na oscarovou nominaci. Natrvalo se domů nevrátil, své útočiště si měl v Kalifornii v Los Angeles, kde žil s manželkou, herečkou Karlou Chadimovou. Čas od času se ale vracel kvůli hereckým rolím.



Objevil se ve filmech Jana Hřebejka (Horem pádem), Ondřeje Trojana (Želary, které rovněž získaly oscarovou nominaci), Davida Ondříčka (Jedna ruka netleská) i Jana Švankmajera (Šílení). Naposledy hrál ve snímku Jana Svěráka Po strništi bos, natočeném podle povídek Zdeňka Svěráka. Zahrál si přísného dědu hlavního hrdiny Edy. „Scénář je to velmi poetický, ale navzdory tomu má v sobě i hořká, zatrpklá témata. Tím je pro mě zajímavý,“ svěřil se během natáčení.



Od mládí měl nadání pro shakepaearovské role, v nichž dokázal zúročit v dobrém slova smyslu svůj herecký patos. Za Krále Leara na Letních shakespearovských slavnostech v Praze dostal v roce 2002 Cenu Alfréda Radoka. Loni se ukázal i na 24. ročníku Febiofestu, kde uvedl svůj starý film Radúz a Mahulena a převzal Kristiána za přínos světové kinematografii. „I já jsem uprchlík. I moje žena a moje dvě dcery,“ řekl v plamenné řeči na pódiu Obecního domu. „Žijeme v zemi, kde je každý druhý uprchlík, a když není, tak jeho tatínek je uprchlík, a když ne jeho tatínek, tak dědeček, neboť žiji v zemi uprchlíků.“



Velkou roli učitele Rypara dostal od Jiřího Mádla, s nímž měl točit dlouho připravovaný film Na střeše. „Byl to chlap plnej sil, byli jsme si velmi blízcí,“ řekl Deníku Mádl. „Na roli se ohromně těšil, pořád jsme si psali, volali. Bude mi chybět. Film ale natočíme, Jan by nebyl rád, kdyby jej tahle nešťastná událost zastavila.“